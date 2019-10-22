Парламент Британии в "турборежиме" рассмотрит законопроект о Brexit

Новости мира:Сегодня до полуночи британские депутаты могут завершить во втором чтении рассмотрение законопроекта о Brexit.

Британское правительство в понедельник представило парламенту новый законопроект о Brexit, который основанный на согласованном с Брюсселем соглашении о Brexit и при условии одобрения гарантирует упорядоченный выход страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Новый законопроект - документ на 110 страницах, в котором подробно описывается, как парламент должен имплементировать соглашение о Brexit в законодательство Великобритании.

Премьер Джонсон призвал депутатов поддержать законопроект несмотря на их жалобы о том, что он пытается провести его через Палату общин "на высокой скорости". На рассмотрение в депутатов будет три дня.

Во вторник в Палате общин проект рассмотрят во втором чтении. В среду депутаты продолжат дебаты по законодательству и могут заседать до часа ночи. В четверг правительство хочет, чтобы депутаты завершили рассмотрение, а решающее голосование может состояться около 19.30. Затем законопроект перейдет в Палату лордов.

Если парламент проголосует за проект закона во втором чтении, соглашение о Brexit будет считаться одобренным.

Правительство Терезы Мэй добралось до этой же стадии, однако не смогло найти достаточную поддержку парламента для одобрения. Джонсон надеется, что его соглашение найдет достаточное количество голосов, рассчитывая на поддержку некоторых лейбористов.

Оппозиционные депутаты уже заявили, что им не хватит трех дней, чтобы детально изучить законопроект. Во вторник депутаты могут обжаловать график рассмотрения, предложенный правительством.

Ожидается, что оппозиция будет вносить поправки, которые могут помешать осуществить Brexit до 31 октября.

Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.