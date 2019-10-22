Юнкер с раздражением ждет одобрения соглашения по Brexit

Новости мира:Жан-Клод Юнкер прокомментировал ход переговоров по Brexit, которые в ближайшее время завершатся путем голосования в парламентах.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил во вторник, что Brexit был "пустой тратой времени и энергии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Юнкер выразил раздражение тем, что из-за Brexit он не мог полностью посвятить свой пятилетний мандат тому, чтобы блок лучше служил своим гражданам.

Он заявил евродепутатам, что сможет одобрить соглашение о Brexit, заключенное с Лондоном на прошлой неделе, как только оно было одобрено британским парламентом.

"Теперь нам нужно очень внимательно следить за событиями в Вестминстере, но это невозможно, невозможно представить, что этот парламент ратифицирует соглашение до того, как это сделает Вестминстер. Сначала Лондон, затем Брюссель и Страсбург", - сказал он.

Напомним, сегодня до полуночи британские депутаты могут завершить во втором чтении рассмотрение законопроекта о Brexit.