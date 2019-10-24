Столтенберг о России: Мы не хотим новой холодной войны

Новости мира:НАТО будет реагировать на размещение Россией ядерных ракет в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе не хотят новой гонки вооружений, но вынуждены реагировать на размещение Россией ядерных ракет в Европе.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения первого дня двухдневного заседания министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора.

"Похоже все, что говорит о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, является аргументом для увеличения расходов на оборону, поскольку большее количество российских ракет с ядерным потенциалом в Европе способны за считанные минуты достичь европейских городов, просто увеличивает неопределенность и непредсказуемость, с которыми сталкиваются члены НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи генсек сказал, что Альянс начал реагировать на появление большего количества российских ракет путем приведения в высшую степень боеготовности сил НАТО и размещения боеспособных групп на восточном рубеже Альянса. Также он добавил, что НАТО стали больше инвестировать в оборону.

"Но как я отмечал неоднократно - мы не хотим новой гонки вооружений, мы не хотим новой холодной войны, и мы стремимся лучших отношений с нашим соседом Россией, включая эффективный режим контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг.