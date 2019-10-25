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Ситуация в Сирии: Столтенберг сообщил о разногласиях среди членов НАТО

Ситуация в Сирии: Столтенберг сообщил о разногласиях среди членов НАТО
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Столтенберг говорит, что у министров обороны стран НАТО разные взгляды на ситуацию в Сирии.

У министров обороны стран НАТО, которые начали сегодня встречи в Брюсселе, разные взгляды о путях урегулирования в Сирии, но они едины в необходимости продолжения совместных усилий, направленных против общего врага - ИГИЛ.

Об этом в четверг во время пресс-конференции в штаб-квартире альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Министры обороны стран НАТО обсудили сегодня широкий круг различных вопросов, включая ситуацию на северо-востоке Сирии. Среди союзников существуют разные взгляды на этот счет. Мы провели искреннюю и открытую беседу и сосредоточили внимание на пути вперед. На прошлой неделе мы видели существенное снижение насилия, и согласились на основе этого строить прогресс в поиске политического решения для конфликта в Сирии. Мы также в полной мере поддерживаем усилия ООН в поиске мирного решения", - отметил Столтенберг.

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Он подчеркнул также, что министры согласились продолжить выполнение обязательств в рамках совместных операций и миссий НАТО в этом регионе.

"Мы согласились продолжить совместные усилия в действиях против общего врага - ИГИЛ. Тренировочная миссия НАТО в Ираке помогает обеспечить, чтобы ИГИЛ не вернулся. Наша миссия в Афганистане препятствует превращению этой страны в безопасное убежище для международных террористов. Все наши миссии и операции, от западных Балкан до Ближнего Востока играют ключевую роль в нашей коллективной безопасности", - отметил руководитель НАТО.

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Сирия, НАТО, Йенс Столтенберг, ИГИЛ.
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