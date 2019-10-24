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Европарламент резолюцией осудил действия Эрдогана в Сирии

Европарламент резолюцией осудил действия Эрдогана в Сирии
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Парламентарии ЕС в четверг приняли резолюцию, осуждающую операцию Турции в Сирии.

Европарламент осудил военную интервенцию Турции на северо-востоке Сирии, призвал Турцию вывести силы из территории этой страны и признал неприемлемыми попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана использовать беженцев как оружие для шантажа Евросоюза.

Соответствующую резолюцию Европарламент принял в четверг во время пленарного заседания в Страсбурге, сообщается на сайте парламента.

"С начала военной интервенции Турции, которая сопровождалась большим количеством гражданских и военных потерь, по данным ООН, по крайней мере 300 000 граждан были перемещены. Депутаты выступили за то, чтобы на северо-востоке Сирии была создана зона безопасности под эгидой ООН, и твердо отрицали планы Турции основать "так называемую безопасную зону" вдоль границы. Они также выразили обеспокоенность соглашением между США и Турцией о временном прекращении огня, которое может легитимировать турецкую оккупацию в этой так называемой "безопасной зоне", - говорится в сообщении.

Европейские политики выразили чрезвычайную обеспокоенность информацией о бегстве сотен заключенных бойцов ИГИЛ с мест заключения на севере Сирии после наступления Турции, что повышает риск возрождения террористических групп.

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Депутаты признали неприемлемым факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил беженцев в оружие и использует их для шантажа ЕС. Они призвали Европейский совет ввести пакет адресных санкций и визовый запрет против официальных лиц Турции, которые несут ответственность за нарушение прав человека, а также учесть принятие целевых экономических ограничительных мер против Турции. Депутаты также предложили приостановить действие торговых преференций Турции в торговле сельскохозяйственной продукцией, и, как последний шаг, рассмотреть приостановление действия таможенного союза между ЕС и Турцией.

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Ранее Путин и Эрдоган договорились, что Турция и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу..

В Турции сообщали, что новая операции за пределами существующей на севере Сирии пока не планируется.  

Президент США Дональд Трамп 6 октября решил вывести американские войска из северной Сирии и прекратить военную помощь.

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Сирия, Турция, Европарламент, Евросоюз, Источник мира.
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