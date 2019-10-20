"Возвращаем домой": Трамп заверил, что солдат США нет в зоне боевых действий в Сирии

Новости мира:Военнослужащих США нет в зоне боевых действий и перемирия в Сирии.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует временное перемирие в Сирии.

"Американских солдат нет в зонах боевых действий или в зонах прекращения огня... Возвращаем солдат домой", - написал он в Twitter.

Также Трамп сослался на заявление главы Пентагона США Марка Эспера о том, что режим временного перемирия в приграничных зонах в Сирии соблюдается, несмотря на то, что небольшие столкновения действительно имели место.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и PKK/YPG, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.