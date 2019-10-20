Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
Данилов поздравил разведку Госпогранслужбы Украины с годовщиной создания
Данилов поздравил разведку Госпогранслужбы Украины с годовщиной создания
Тайсон Фьюри рассказал о причине ухода в рестлинг
Тайсон Фьюри рассказал о причине ухода в рестлинг
Стивен Кинг превратит свой дом в тематический музей (Фото)
Стивен Кинг превратит свой дом в тематический музей (Фото)

США перебросят войска из Сирии в Ирак

США перебросят войска из Сирии в Ирак
13:21 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Такие действия противоречат словам Дональда Трампа который заявил, что вывод войск США из Сирии связан с необходимость "вернуть их домой".

Все войска США, покидающие Сирию, будут направлены в западный Ирак, где военные продолжат проводить операции против ИГИЛ. Об этом сообщает AP со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера

По словам Эспера, речь идет о плане переброски в западный Ирак более 700 американских военнослужащих, покидающих Сирию.

Также Эспер не исключил, что силы США будут проводить контртеррористические миссии на территории Сирии из Ирака. При этом он отметил, что эти детали "будут проработаны позже".

Протесты в Багдаде: погибают люди от рук неизвестных снайперов

Комментарий главы Минобороны США противоречит заявлению президента Дональда Трампа, который заявил, что вывод войск США из Сирии связан с необходимость "вернуть их домой".

Как сообщалось ранее, сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощи США для Украины, вошел в Черное море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, США, Ирак, Военные США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
02 ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
03 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
04 Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм
Переход на зимнее время: как подготовить свой организм
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Британский певец презентует свой первый рождественский альбом (Фото, Видео)
Робби Уильямс презентует свой первый рождественский альбом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь