США перебросят войска из Сирии в Ирак

Новости мира:Такие действия противоречат словам Дональда Трампа который заявил, что вывод войск США из Сирии связан с необходимость "вернуть их домой".

Все войска США, покидающие Сирию, будут направлены в западный Ирак, где военные продолжат проводить операции против ИГИЛ. Об этом сообщает AP со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера

По словам Эспера, речь идет о плане переброски в западный Ирак более 700 американских военнослужащих, покидающих Сирию.

Также Эспер не исключил, что силы США будут проводить контртеррористические миссии на территории Сирии из Ирака. При этом он отметил, что эти детали "будут проработаны позже".

Комментарий главы Минобороны США противоречит заявлению президента Дональда Трампа, который заявил, что вывод войск США из Сирии связан с необходимость "вернуть их домой".

Как сообщалось ранее, сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощи США для Украины, вошел в Черное море.