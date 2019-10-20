США направили в Украину катера для ВМС

Новости Украины:Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощи США для Украины, вошел в Черное море.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Патрульные катера Р190 "Славянск "и Р191" Старобельск" закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

"Славянск" и "Старобельск" передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.

С 8 июля по 10 сентября будущие экипажи кораблей прошли обучение в Балтиморе. После разгрузки в Одессе катера пройдут модернизацию, после чего их включат в состав ВМС.