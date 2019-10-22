Помпео о ситуации с Турцией: Мы предпочитаем мир войне

Новости мира:В США предупредили Турцию о готовности начать военные действия из-за операции в Сирии.

Президент США Дональд Трамп - не сторонник силовых решений проблем, однако при необходимости будет готов применить военную силу против Турции в ответ на ее действия в Сирии, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы предпочитаем мир войне. Но если от нас потребуются действия или даже - военные действия, то вам следует понимать, что президент Трамп к такому полностью готов", - сказал он в интервью CNBC.

При этом телеканал поясняет, что Помпео говорил именно о действиях против Турции.

Вместе с тем, глава госдепа подчеркнул, что приоритет США - использование экономических и дипломатических рычагов давления на страны.

Трамп в воскресенье заявил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует временное перемирие в Сирии.

По сообщениями СМИ, в НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии.