Турция обвинила Amnesty в необъективном освещении событий в Сирии

Новости мира:Турция обвиняет Amnesty в предвзятом освещении хода операции "Источник мира".

МИД Турции упрекает организацию Amnesty International в предвзятом освещении событий в Сирии.

Соответствующее заявление обнародовано Министерство иностранных дел Турции.

"Мы полностью отвергаем необоснованные утверждения в докладе Amnesty International по операции "Источник мира". Мы рассматриваем эти необоснованные утверждения как часть кампании против нашей борьбы с террористической угрозой, которая исходит из Сирии и несет угрозу национальной безопасности Турции", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД страны также отмечают, что вооруженные силы Турции, как и подразделения союзных формирований сирийских повстанцев проводят атаки исключительно на объекты, контролируемые террористами и предпринимают все необходимые меры для избежания потерь среди мирных жителей.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил прекращение огня на севере Сирии, где проводится операция "Источник мира". После этого, как отмечают наблюдатели, интенсивность конфликта значительно снизилась.

Турецкие силы начали проведение военной операции на северо-востоке Сирии вечером 10 октября. Перед этим американский президент Дональд Трамп объявил о выводе войск из страны.