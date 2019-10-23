Турция не станет разворачивать новую операцию в Сирии

Новости мира:Новая операции Турции за пределами существующей на севере Сирии пока не планируется.

Турция не планирует новой операции в Сирии.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"На данном этапе нет необходимости в осуществлении новой операции за пределами зоны текущей операции, осуществляемой ВС Турции на севере Сирии", - говорится в сообщении.

Согласно коммюнике, к концу 120-часового периода, отведённого на то, чтобы подразделения YPG/PKK покинули планируемую зону безопасности на севере Сирии, США уведомили турецкую сторону о завершении процесса отвода сил PKK/YPG из региона.

В заявлении отмечается, что с завтрашнего дня начнется совместная работа в рамках соглашений, достигнутых между президентами Турции и России в Сочи.

Президент США Дональд Трамп 6 октября решил вывести американские войска из северной Сирии и прекратить военную помощь.

После этого Турция 9 октября начала масштабное наступление на территорию на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары - предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Операцию раскритиковал ряд стран и международных организаций. Турцию призвали остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести лишь к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции Анкары на севере Сирии. В частности, Турция согласилась приостановить на 120 часов военную операцию, чтобы силы вышли из того района на севере Сирии, где Анкара хочет создать зону безопасности.