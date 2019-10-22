Туск: Турции надо полностью прекратить военные действия

Новости мира:Президент Европейского совета выступил с критикой операции Турции на северо-востоке Сирии.

Проведение Турцией военной операции на северо-востоке Сирии представляет угрозу безопасности Европы.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в своем отчете перед Европарламентом во вторник в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент.

"Во-первых, Европейский совет осудил единоличные военные действия Турции на северо-востоке Сирии. Никто не может быть обманутым так называемым прекращением огня. Турции надо полностью прекратить военные действия, вывести свои вооруженные силы и соблюдать международное право. Все остальные действия причинят неприемлемый гуманитарный вред, приведут к победе ИГИЛ и серьезной угрозе для европейской безопасности", - заявил Туск.

Как сообщалось, Европейский совет на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС осудил проведение Турцией военной операции в Сирии. Некоторые страны ввели относительно Анкары оружейное эмбарго. Во вторник Европарламент в Страсбурге проведет дебаты по ситуации в Сирии.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при необходимости президент Дональд Трамп будет готов применить военную силу против Турции в ответ на ее действия в Сирии.

Трамп в воскресенье заявил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действийи в районах, где действует временное перемирие в Сирии.

По сообщениями СМИ, в НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил прекращение огня на севере Сирии, где проводится операция "Источник мира". После этого, как отмечают наблюдатели, интенсивность конфликта значительно снизилась.

Турецкие силы начали проведение военной операции на северо-востоке Сириивечером 10 октября. Перед этим американский президент Дональд Трамп объявил о выводе войск из страны.