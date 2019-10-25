В Турции автобус с украинскими туристами столкнулся с трактором (Фото)

Новости мира:В ДТП в Турции пострадали десять украинских туристов.

На юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором - пострадали 13 человек.

Об этом сообщает Milliyet.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktör ile çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı https://t.co/nbRyvYhycV pic.twitter.com/jEFjqyM3ha — milliyet.com.tr (@milliyet) October 24, 2019

На место аварии прибыли полицейские и бригады "скорой". Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их отправили в больницу города Аджипаям, что лежит в 60 километрах к юго-востоку от Денизли.

По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Причины ДТП выясняются.