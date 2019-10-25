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В ЕС пытаются максимально оснастить города и поселки бесплатным Wi-Fi

В ЕС пытаются максимально оснастить города и поселки бесплатным Wi-Fi
08:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Бесплатный интернет в ЕС получили более 1700 городов и поселков.

Евросоюз провел третью волну конкурса на установку доступных для общественности точек доступа Wi-Fi в европейских городах и поселках.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, в результате гранты по 15 тысяч евро получили 1780 муниципалитетов, принявших участие в конкурсе.

"Третья волна акции WiFi4EU была проведена 19-20 сентября 2019 года. В результате было получено более 11 000 заявок, победители из которых отбирались по принципу «кто был первым, тот получил», как и в ходе предыдущих двух раундов акции. В целом они получили 26,7 миллиона евро, эта сумма будет направлена на установку бесплатного Wi-Fi в публичных местах, включая городские администрации, библиотеки, музеи, парки и площади", - говорится в сообщении.

В 33 странах мира мобильный Интернет уже быстрее Wi-Fi

В Еврокомиссии отмечают, что в течение предыдущих двух волн акции ваучеры по 15 000 евро для установки общественных точек доступа Wi-Fi получили 6200 муниципалитетов. Следующая такая акция пройдет до конца 2020 года.

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ЕС, Еврокомиссия, Интернет, Wi-Fi.
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