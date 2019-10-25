СМИ: Германия не будет менять свою политику в отношении России

Новости мира:"Левая партия" Германии внесла на голосование проект, в котором предлагалось снять санкции с России, но его отклонили.

Парламент Германии отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении России.

Об этом сообщает DW.

"Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России". Против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага", - говорится в сообщении.

В своем документе "Левая партия" призвала правительство Германии провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их".

Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога".

В отношении ситуации на востоке Украины, "Левая партия" потребовала от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.