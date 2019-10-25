НАТО ввело правила безопасности на фоне обвинений в адрес Китая

Новости мира:В ЕС также обеспокоены опасностью, которую, вероятно, несет китайское оборудование.

Североатлантический альянс единогласно принял рекомендации по развертыванию телекоммуникационных сетей пятого поколения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения встречи министров обороны Альянса.

По словам генсека, союзники решили обновить рекомендации по устойчивости гражданской инфраструктуры в государствах-членах Альянса, включив туда требования к мобильным сетям стандарта 5G. Среди прочего, государства НАТО должны оценивать уровень потенциальной опасности от установки того или иного оборудования с учетом вероятного влияния зарубежных сил.

"Главный сигнал этого обновления - в том, что союзники должны проводить оценку рисков, в том числе рисков, связанных с зарубежной собственностью, контролем, а также возможными гибридными угрозами", - заявил генсек, уклонившись от ответа на вопрос о том, от каких государств может исходить такая угроза.

Министр обороны США Марк Эспер уточнил, что речь идет о вероятном влиянии со стороны Китая, и отметил, что Вашингтон не рекомендует использовать китайское оборудование для построения сетей 5G.

"Китайские компании сотрудничают с компартией и правительством Китая. Поэтому союзники должны очень внимательно анализировать возникающие в связи с этим риски", - пояснил глава Пентагона.

Стоит отметить, что рекомендации, принятые НАТО, не имеют обязательной силы. В то же время при их обсуждении присутствовала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. В ЕС также обеспокоены опасностью, которую, вероятно, несет китайское оборудование.