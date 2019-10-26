В парламенте Португалии будет вход для единственного ультраправого депутата

Новости мира:В парламенте Португалии создадут отдельный вход для единственного крайне правого депутата.

Парламент Португалии согласился сделать отдельный вход на рабочее место в сессионном зале для единственного крайне правого депутата после жалоб депутатов других партий, что постоянно пропускать его слишком утомительно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Андре Вентура, бывший футбольный комментатор и лидер популистской партии "Chega" ("Хватит"), стал первым крайне правым депутатом в парламенте с момента окончания диктатуры Португалии в 1974 году.

Ему было отведено самое правое место в ряду за деревянной балюстрадой в законодательном органе во дворце Сан-Бенту. Чтобы попасть на рабочее место, ему необходимо проходить по ряду мимо членов правой партии CDS-PP.

Депутаты этой партии и другие депутаты заявили, что это неудобно и заставляет их вставать из-за политического соперника, чего не происходит с другими. "Это не политический вопрос, это практический вопрос", - сказал депутат CDS-PP Тельмо Коррейя.

Спикер парламента Ферро Родригес согласился с тем, чтобы в балюстраде рядом с местом Вентуры сделали проем, что означает, что у него будет собственный отдельный вход.

Вентура, однако, не поддержал такое решение и заявил, что это будет "нелепой" тратой ресурсов.

"Они будут тратить деньги только потому, что законодатели CDS-PP не хотят вставать. Это они хотят снова унизить партию "Chega", - сказал он.

Решение еще должно быть одобрено органом культурного наследия, потому что здание, построенное в XVI веке, является охраняемым объектом.