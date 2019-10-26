В Британии остановили выпуск монет, в честь Brexit 31 октября

Новости мира:В Великобритании приостановлен выпуск монет, в честь Brexit в конце октября.

Британское казначейство приостановило чеканку новой монеты, посвященной Brexit с датой 31 октября, на фоне этого становится понятно, что Соединенное Королевство не покинет ЕС в этом месяце.

Об этом сообщает The Guardian.

"Казначейство приостановило производство новой монеты номиналом 50 пенсов, посвященной Brexit 31 октября после того, как стало понятно, что Великобритания вряд ли выйдет из ЕС вовремя", - говорится в сообщении.

Специальное издание должно было отмечать выход Британии в конце месяца, но производство монет Королевским монетным двором прекратилось, уже отчеканенные монеты будут хранить на складе.

В британском казначействе заявили: "Мы приостановили производство монет по случаю Brexit и со временем примем окончательное решение".

Как отмечается, сейчас существуют спекуляции относительно будущего уже выпущенной тысячи "юбилейных" монет, в частности, есть мнение, что их позднее выставят на аукционе, где стоимость любой может достичь 800 фунтов.

Как сообщалось, президент Европейского совета Дональд Туск хочет, чтобы лидеры ЕС одобрили отсрочку Brexit до 31 января да еще и в письменном виде. Однако если позиции европейских лидеров в этом будут существенно разные, то в понедельник может быть созван экстренный саммит.

Если же страны ЕС не найдут совместного решения, Великобритания будет обязана покинуть Европейский Союз без какого-либо соглашения 31 октября этого года.

Палата общин британского парламента предварительно поддержала Brexit-соглашение, но потом отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

Со своей же стороны, перед голосованием в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и назначить досрочные выборы.