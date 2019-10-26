Новое правительство Португалии приняло присягу

Новости мира:В Португалии принесло присягу правительство социалистов.

Правительство Португалии, сформированное премьер-министром и лидером Социалистической партии страны Антониу Коштой, принесло в субботу присягу, сообщает агентство Associated Press.

Церемония прошла в королевском дворе Ажуда в Лиссабоне.

Для Кошты это второй срок на посту премьер-министра Португалии, он занимает эту должность с 2015 года. На своих постах остались два ключевых министра - глава МИД Аугушту Сантуш Силва и министр финансов Марио Сентено.

Правительство Португалии обозначило четыре приоритета в политике на предстоящий срок: изменение климата, старение населения, равенство и цифровое развитие.

Социалисты одержали победу на парламентских выборах, но им не хватает 10 мест в парламенте до необходимого для принятия законопроектов большинства в 230 голосов.

Готовность к переговорам с Социалистической партией в парламенте выразила радикальная партия "Левый блок", у которой 19 мест в парламенте, и Португальская коммунистическая партия (120).