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Протесты в Каталонии: Мэры городов обратились к правительству Испании

Протесты в Каталонии: Мэры городов обратились к правительству Испании
22:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Мэры Каталонии требуют права на самоопределение для региона.

Подавляющее большинство из почти тысячи мэров Каталонии в субботу призвали центральную власть в Мадриде предоставить региону право на самоопределение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Мэры, представляющие 814 с 947 местных органов власти региона, собрались в штаб-квартире регионального правительства, чтобы представить его лидеру Киму Торри документ, призывающий к свободе политических заключенных, диалогу и предоставлению региону права на самоопределение.

"Ваше присутствие здесь является признаком единства, единства, которое необходимо, и которое мы должны защищать от репрессий", - сказал Торра под крики "независимость".

Испанские ультраправые вышли на митинг против "преступного сепаратизма" Каталонии

Собрание мэров произошло в день протеста, который завершится в Барселоне маршем в центре города. Протест организовали группы Assemblea Nacional Catalana и Omnium Cultural - организации, выступающие за независимость Каталонии, и чьи лидеры входят в девятку осужденных сепаратистов.

Обе организации заявляют, что они преданы мирным протестам. Однако некоторые марши на прошлой неделе были омрачены насилием и столкновениями между демонстрантами и полицией.

Почти две недели продолжаются демонстрации в столице Каталонии. Они возникли в связи с протестом против осуждения девяти каталонских политиков и активистов на срок от 9 до 13 лет за участие в референдуме о независимости в 2017 году.

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Испания, Протесты, Каталония.
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