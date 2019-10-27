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В Австрии проходят торжества по случаю национального праздника (Фото и видео)

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В Австрии проходят торжества по случаю национального праздника (Фото и видео)
00:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии отмечают день принятия австрийским парламентом Федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете в 1955 году.

По всей территории Австрии в субботу, 26 октября, проходят торжественные мероприятия по случаю Национального праздника - Дня принятия австрийским парламентом Федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете в 1955 году.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Главные торжества проходят в столице Вене на площади Хельденплатц у императорского комплекса Хофбург. Уже традиционно они начались с возложения руководством государства венков к Мемориалу погибших жертв сопротивления и погибших в двух мировых войнах. В церемонии участвовали федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен, члены Совета министров во главе с федеральным канцлером Бригитте Бирляйн, президент Национального совета Фольфганг Соботка.

Далее военно-политическое руководство Австрии выступило с речами по случаю праздника. Это произошло на фоне торжественного приведения к присяге на Хельденплатц более 1000 новобранцев австрийской армии.

Традиционно на центральной площади и ее окрестностях организованы выставки военной техники, оборудования и снаряжения австрийской федеральной армии. Все желающие могут сфотографироваться на фоне техники и осмотреть снаряжение и оружие, а также получить ответы от армейских специалистов. В этом году военная выставка значительно меньше по масштабам, например, без участия вертолетов и танков, что обусловлено сложным финансовым положением армии, руководство которой призывает политиков увеличить расходы на оборону.

Наряду с этим, также традиционно, в рамках празднования Национального праздника свои двери открыли официальные государственные учреждения - Федеральная канцелярия, Национальный совет, министерства и ведомства. Пообщаться и сделать селфи с президентом, канцлером или кем-то из министров может каждый желающий, правда препятствием могут стать длинные очереди, которые выстроились к двери учреждений еще до их официального открытия.

Федеральный конституционный закон о постоянном нейтралитете был принят австрийским парламентом 26 октября 1955 года с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны. Законом определяется, что Республика Австрия будет сохранять и защищать свой нейтралитет с помощью всех имеющихся у нее средств, никогда в будущем не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории военных баз иностранных государств.

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Объявления нейтралитета стало возможным после вывода войск стран - победительниц во Второй мировой войне с австрийской территории в 1955 году. Как известно, СССР, США, Великобритания и Франция создали в июле 1945 года на территории Австрии 4 оккупационные зоны (отдельно на зоны была разделена Вена) и руководили ими в течение 10 лет.

Национальным праздником День принятия закона о постоянном нейтралитете был объявлен в 1965 году, с тех пор он стал выходным днем.

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