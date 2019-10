В Германии отмечают 29-летие со дня объединения страны

В ФРГ День германского единства является национальным праздником и нерабочим днем. В городах по всей стране организованы торжественные мероприятия, пишет в четверг газета Bild.

Так, в Берлине мероприятия организованы в центре города: на площади перед зданием Рейхстага и перед Бранденбургскими воротами, а также на Улице 17 июня. Там выступят не только представители различных общественных движений, но и многочисленные певцы и музыканты.

Ожидается, что позднее в четверг с речью выступит канцлер Ангела Меркель, которая прибыла для этого в город Киль на севере страны.

Happy German Unity Day! Tag der Deutschen Einheit! Germany was one of the 6 founding countries of the European Economic Community in 1957.

16 million GDR citizens joined the European Community on 3 October 1990. Today the EU family is bigger and stronger! pic.twitter.com/N17B9hkqNp

