Северная Македония хочет созвать саммит стран Западных Балкан

Новости мира:Президент Северной Македонии хочет инициировать созыв саммита стран Западных Балкан.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с инициативой о созыве саммита стран Западных Балкан.

Об этом проинформировали в пресс-службе главы Северной Македонии по итогам его встречи с президентом Албании Іліром Цель, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Северная Македония, Албания и другие государства региона должны продолжить европейский путь, который не имеет альтернативы. Президент Пендаровски предложил странам Западных Балкан провести чрезвычайную встречу в верхах, чтобы обсудить вопросы расширения ЕС и добрососедские отношения между государствами региона», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в случае одобрения инициативы, Северная Македония могла бы организовать этот самит.

Президент Пендаровскі заверил своего албанского коллегу в том, что Северная Македония продолжит вектор европейской интеграции государства.

Ранее руководители ЕС приняли решение перенести дату начала переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. По предварительным данным, этот вопрос, по предложению Болгарии, будет обсуждаться в мае 2020 года во время самиту «ЕС-Западные Балканы».