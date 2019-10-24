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ЕП сожалеет, что Албания и Северная Македония не были приняты в ЕС

ЕП сожалеет, что Албания и Северная Македония не были приняты в ЕС
14:56 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Европарламент отметил усилия Северной Македонии и Албании по вступлению в ЕС.

Европейский парламент принял резолюцию, в который выразил глубокое разочарование в связи с тем, что на саммите ЕС 17-18 октября не было принято решение об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕП.

"Европарламентарии выражают сожаление из-за просьбы Франции, Дании и Нидерландов заблокировать решение и заявляют, что Албания и Северная Македония приложили немало усилий за последние несколько лет и соответствуют критериям ЕС для начала переговоров о членстве", - говорится в заявлении.

Похвалив усилия Северной Македонии в урегулировании сложных двусторонних вопросов с соседними странами, депутаты Европарламента также приветствуют последние реформы судебной власти в Албании.

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Парламент подчеркивает, что "непринятие решения" лидерами ЕС является стратегической ошибкой, которая вредит авторитету ЕС и направляет негативное сообщение другим возможным странам-кандидатам.

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"Это также может позволить другим иностранным субъектам - деятельность которых может не соответствовать ценностям и интересам ЕС - теснее сотрудничать как с Албанией, так и с Северной Македонией", - добавляют депутаты.

Депутаты Европарламента призывают страны ЕС принять единодушное положительное решение на следующей встрече.

В Северной Македонии разочарованы отсутствием решения ЕС о начале переговоров о присоединении.

В следующем месяце исправлять "историческую ошибку" ЕС будет руководство Италии.

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Европарламент, Албания, Северная Македония.
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