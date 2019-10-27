Британцы больше доверяют консерваторам: данные опросов

Новости мира:Консерваторы опережают лейбористов на 16% перед возможными выборами в Британии.

Консервативная партия Великобритании увеличила свой рейтинг на прошлой неделе и имеет преимущество в 16 баллов над оппозиционной Лейбористской партией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос телеканала Sky News.

Опрос, проведенный со среды по пятницу, показал, что поддержка консерваторов достигла 40%, а лейбористов - 24%.

Поддержка консерваторов выросла на 3% по сравнению с опросом на прошлой неделей, в то время как результат лейбористов не изменился.

Либерал-демократы получили 15% поддержки в последнем опросе, в то время как партия Brexit Найджела Фараджа получила 10%.

Премьер-министр Борис Джонсон в настоящее время призывает депутатов поддержать всеобщие выборы на 12 декабря.

Для принятия такого решения необходимы голоса две трети депутатов, однако ожидается, что многие оппозиционные политики либо выступят против, либо воздержатся при голосовании, назначенном на понедельник.