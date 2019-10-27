Консерваторы Великобритании усиливают свои позиции на фоне возможных выборов

Новости мира:Консервативная партия Великобритании опережают лейбористов на 16%.

Консервативная партия Британии, в случаи выборов, получит на 16 процентов больше голосов избирателей, нежели ее конкурент - Лейбористская партия. Об этом сообщает телеканал Sky News ссылаясь на социологический опрос.

По данным опроса, проведенного со среды по пятницу, консерваторов готовы поддержать 40 процентов избирателей, в то время как лейбористы могут рассчитывать на поддержку 24 процентов избирателей.

По сравнению с предыдущим опросом поддержка консерваторов выросла на три процента.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, продолжает "агитировать" за проведение выборов 12 декабря.

Что бы выборы состоялись, необходимо чтобы депутаты поддержали такое решение не меньше чем двумя третями голосов. Однако ожидается, что большинство оппозиционных политиков либо выступят против такого решения, либо воздержатся от голосования. Голосование по данному вопросу назначено на понедельник.