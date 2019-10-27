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Впервые в истории: премьер-министром Бельгии станет женщина

Впервые в истории: премьер-министром Бельгии станет женщина
13:11 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Софи Уиллс станет первой женщиной, которая займет этот пост премьер-министра Бельгии.

Премьер-министром Бельгии станет Софи Уилмс, которая заменит на посту Шарля Мишеля, избранного президентом Европейского совета.

Об этом сообщает Politico.

В пятницу Мишель объявил, что хочет закончить свою работу во главе бельгийского правительства не позднее начала ноября, чтобы подготовиться к своей новой должности, которая начинается 1 декабря.

Высокопоставленные члены бельгийского временного правительства решили в субботу, что пост премьер-министра должна занять Уилмс. Она будет первой женщиной, которая займет этот пост.

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Вилмс — министр бюджета во временном правительстве Мишеля. Она также будет возглавлять временное правительство, пока парламент Бельгии не образует постоянный Кабинет министров, о котором он не может договориться еще с мая, когда прошли выборы.

В Бельгии также должны определиться с министром иностранных дел и обороны вместо Дидье Рейндерса, который станет еврокомиссаром в следующей Европейской комиссии.

Временное правительство имеет лишь 38 из 150 мест в парламенте Бельгии после того, как фламандские националисы N-VA покинули коалицию в декабре 2018 года после миграционного скандала. Правительство было еще более ослаблено во время выборов в мае.

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Бельгия, Премьер, Шарль Мишель, Софи Уилмс.
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