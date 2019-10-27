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Достоверность информации о смерти главы ИГИЛ проверяют

Достоверность информации о смерти главы ИГИЛ проверяют
10:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Американские судмедэксперты проверяют данные о гибели Абу Бакра аль-Багдади.

Судмедэксперты США работают над тем, чтобы проверить информацию о ликвидации лидера террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади, сообщают в воскресенье американские СМИ.

Предполагается, что он был уничтожен во время операции американских сил специального назначения в сирийской провинции Идлиб. Согласно данным СМИ, главарь террористов носил с собой пояс смертника и подорвал его, чтобы избежать поимки.

Источники телеканала Fox News подтвердили, что США удалось уничтожить одного из лидеров террористов, не назвав его имени.

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В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что "произошло нечто важное". Предполагается, что он имел в виду именно гибель аль-Багдади.

Позже в воскресенье Трамп сделает важное объявление. Как ожидают американские журналисты, он официально объявит о смерти лидера ИГ.

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Сирия, ИГИЛ, Абу Бакра Аль-Багдади.
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