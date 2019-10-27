"Желтые жилеты" продолжают протестовать во Франции

Новости мира:Демонстрации "желтых жилетов" продолжаются 50-ю неделю.

Во Франции уже 50-ю неделю продолжаются антиправительственные акции.

Демонстранты выступают против политики президента Эмманюэля Макрона и французского правительства.

Протесты, в частности, прошли в парижском округе Бельвиль с участием небольшого числа граждан.

Протестующие жгли мусорные баки и вступили в стычку с полицией.

Правоохранители применили слезоточивый газ. В результате протеста перекрыто несколько станций метрополитена.

В ходе демонстрации в Сент-Этьене возникла напряженность между полицией и демонстрантами. Демонстранты перекрыли несколько дорог. Полиция применила слезоточивый газ: задержаны шесть демонстрантов.

Акции прошли в различных городах Франции. В МВД Франции не прокомментировали события.

Акции протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, начались во Франции 17 ноября 2018 года.

Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, ущербом магазинам и банкам.

До сегодняшнего дня в результате протестных акций погибли 11 человек, свыше 4245 получили ранения и более 12 107 были задержаны.