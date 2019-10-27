Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Делегация правоохранителей Штатов поделилась опытом с Нацполицией (Фото)
Делегация правоохранителей Штатов поделилась опытом с Нацполицией (Фото)
Венецианская комиссия оценит закон об украинском языке
Венецианская комиссия оценит закон об украинском языке
Хэй хочет устроить бой Усик - Чисора
Хэй хочет устроить бой Усик - Чисора
Звезда "Отчаянных домохозяек" досрочно освобождена: в чем причина
Звезда "Отчаянных домохозяек" досрочно освобождена: в чем причина

"Желтые жилеты" продолжают протестовать во Франции

"Желтые жилеты" продолжают протестовать во Франции
13:46 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:Демонстрации "желтых жилетов" продолжаются 50-ю неделю.

Во Франции уже 50-ю неделю продолжаются антиправительственные акции.

Демонстранты выступают против политики президента Эмманюэля Макрона и французского правительства.

Протесты, в частности, прошли в парижском округе Бельвиль с участием небольшого числа граждан.

Протестующие жгли мусорные баки и вступили в стычку с полицией.

Правоохранители применили слезоточивый газ. В результате протеста перекрыто несколько станций метрополитена.

В ходе демонстрации в Сент-Этьене возникла напряженность между полицией и демонстрантами. Демонстранты перекрыли несколько дорог. Полиция применила слезоточивый газ: задержаны шесть демонстрантов.

Акции прошли в различных городах Франции. В МВД Франции не прокомментировали события.

Протесты в Ираке: погибло семь человек

Акции протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, начались во Франции 17 ноября 2018 года.

Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, ущербом магазинам и банкам.

До сегодняшнего дня в результате протестных акций погибли 11 человек, свыше 4245 получили ранения и более 12 107 были задержаны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Протесты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине могут снизить возраст призыва в армию
02 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
03 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
04 Влияет ли группа крови на характер человека?
05 Зеленский в Золотом, США в Сирии и другие главные новости Украины и мира 26 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели
Тепла не будет: прогноз погоды на начало недели
Курс валют на 27 октября: доллар остался на прежней отметке
Курс валют на 27 октября: доллар остался на прежней отметке
Боевики атаковали беспилотник ОБСЕ в районе Золотого
Боевики атаковали беспилотник ОБСЕ в районе Золотого
HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time
HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь