Новости мира:Мэр Софии, Йорданка Фандакова, выдвигает свою кандидатуру на мэрскую должность в четвертый раз.

Сегодня в Болгарии проходят местные выборы. По данным СМИ в них примут участие более шести миллионов граждан, которые имеют право принимать в них участие.

Отмечается, что избирательные участки начали свою работу в семь часов утра, а закроются в восемь часов вечера.

Конкуренцию на этих выборах, правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", составят социалисты, которые не скрывают своих пророссийских взглядов, а так же проевропейские либералы.

В столице Болгарии Софие, выбирают мэра. Нынешняя глава городской администрации, Йорданка Фандакова, уже четвертый раз выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Конкуренцию ей составляет Майя Манолова, которую поддерживают партии от оппозиции.