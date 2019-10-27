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Гибель мигрантов в грузовике: трех подозреваемых освободили под залог

Гибель мигрантов в грузовике: трех подозреваемых освободили под залог
15:13 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Все трое были допрошены по подозрению в непредумышленном убийстве и заговоре с целью торговли людьми.

Три человека, арестованные по делу о гибели 39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовом контейнере в Британии, были освобождены под залог.

Об этом сообщает Sky News.

38-летний мужчина и 38-летняя женщина из города Уоррингтон были арестованы в пятницу, а 46-летний мужчина из Северной Ирландии был арестован в аэропорту Станстед в тот же день.

Все трое были допрошены по подозрению в непредумышленном убийстве и заговоре с целью торговли людьми, сообщила полиция Эссекса.

Мужчина и женщина из Уоррингтона были освобождены под залог до 11 ноября, а мужчина из Северной Ирландии - под залог до 13 ноября.

"Грузовик смерти": задержан еще один подозреваемый

Это произошло после того, как 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии было предъявлено обвинение в 39 случаях непредумышленного убийства, сговору с целью торговли людьми, сговору с целью оказания помощи незаконной иммиграции и отмывания денег.

Завтра он должен предстать перед судом, который изберет ему меру пресечения.

Ранее стало известно, что среди 39 погибших, найденных в грузовике в Великобритании, могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.

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Великобритания, Британия, Грузовик, Грузовик смерти.
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