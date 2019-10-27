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Дольше жизнь - больше работы: в Германии хотят повысить пенсионный возраст

Дольше жизнь - больше работы: в Германии хотят повысить пенсионный возраст
16:10 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости мира:В Европе настаивают на увеличении пенсионного возраста.

Эксперты считают необходимым увеличить возраст выхода на пенсию до 69 лет и 4 месяцев - для тех, кто родился в 2001 году или позже. Так считают сотрудники Немецкого федерального банка (бундесбанка), которые убеждены, что в стране растет продолжительность жизни.

По словам исследователей, пенсионный возраст нужно повысить до 69 лет и 4 месяцев. Это позволит уменьшить давление на систему пенсионного страхования.

"Из-за демографического развития система пенсионного страхования, основанная на распределении средств, окажется в будущем под сильным давлением, особенно начиная с середины 2020-х годов", - говорится в ежемесячном отчете бундесбанка.

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В Германии пенсионная система работает таким образом, что возраст выхода на пенсию для рожденных в разные годы составляет и разные показатели. Например, те кто родился до 1947 года, на пенсию выходят в 65 лет, для родившихся в 1947 году - 65 лет и 1 месяц и так далее. Последним в таблице указан 1964 год - те, кто родился в этот год или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет. Процесс повышения пенсионного возраста для жителей германии продолжается уже пару десятков лет и, возможно, продолжится и дальше.

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Германия, Пенсионный возраст, Пенсия.
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