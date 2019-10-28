Ватикан может разрешить женатым стать священниками

Новости мира:Ватикан планирует разрешить женатым мужчинам становиться священниками.

Ватикан может позволить женатым мужчинам становиться священниками, а женщинам - диаконессами, сообщает Euronews.

"Ватикан может позволить женатым мужчинам становиться священниками, а женщинам - диаконессами. Такие предложения Папе Римскому направили епископы Амазонии: речь идет об отдаленных отрезаных от мира приходах, где ощущается настолько острая нехватка священнослужителей, что кардиналы готовы пойти на изменение возрастных правил католической церкви", - говорится в сообщении.

Три года назад Папа Франциск заявлял, что женщинам никогда не стать священниками. Сегодня он отмечает, что их роль и значение в церкви следует пересмотреть.

Амазонские епископы предлагают женщинам становиться диаконессами: этот сан позволит проводить обряды, но не дает права служить мессу.

Женатых мужчин можно будет посвящать только в том случае, если их законный брак крепкий, они пользуются уважением общества и получили церковное образование.

Речь не идет о распространении этих правил на другие регионы, и тем более об отмене целибата для уже действующих священников.