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Во французском порту в фуре-холодильнике обнаружили восьмерых мигрантов

Во французском порту в фуре-холодильнике обнаружили восьмерых мигрантов
00:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Во Франции из прицепа-рефрижератора вытащили 8 мигрантов.

В порту Кале на Севере Франции в прицепе-рефрижераторе обнаружили восьмерых мигрантов, в том числе четырех детей. Всех госпитализировали с симптомами легкого переохлаждения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«В одном из прицепов-холодильников грузовика во французском порту Кале обнаружены восемь мигрантов... По имеющейся информации, среди выявленных в прицепе грузовика мигрантов было четверо детей. Все восемь человек доставлены с симптомами легкого переохлаждения в одну из местных больниц», - говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция арестовала двух водителей грузовика, родом из Румынии.

Мигранты утверждают, что сами они прибыли из Афганистана. Фура, в которой их нашли, направлялась в Великобританию. Впрочем, замечает DW, ее точный маршрут пока не установлен.

Как сообщалось, на этой неделе полицейские обнаружили в индустриальном парке в британском городе Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. По этому делу были арестованы три человека: 38-летние мужчина и женщина из Чешира и 48-летний мужчина из Северной Ирландии.

Они подозреваются в незаконной перевозке людей и непреднамеренном убийстве. Вскоре всех троих освободили под залог.

Кроме того, 25-летнему водителю фуры Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах неумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег.

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Мигранты, Франция, Полиция, Порт, Калье.
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