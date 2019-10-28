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Премьер Северной Македонии: Никакое партнерство не заменит евроинтеграцию

Премьер Северной Македонии: Никакое партнерство не заменит евроинтеграцию
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Зоран Заев убежден что, другое партнерство не заменит европейскую интеграцию.

Глава правительства Республики Северная Македония Зоран Заев убежден, что для стран, стремящихся вступить в ЕС, европейскую интеграцию не заменят никакие другие форматы.

Такое мнение Заев высказал в интервью сербскому изданию "Данас".

"Никакое партнерство не сможет заменить европейскую интеграцию. Политика расширения принесет всем только пользу, а от закрытых дверей ЕС теряют все", - отметил премьер Северной Македонии.

Заев выразил надежду, что ему удастся поговорить с Эммануэлем Макроном (Франция выступила против начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС). По его убеждению, "Макрон знает, что у ЕС нет альтернативы странам Западных Балкан".

По словам премьера, в ближайшее время договор о вступлении Северной Македонии в НАТО будет ратифицирован всеми членами Североатлантического альянса.

Отказ ЕС в членстве привел к досрочным выборам в Северной Македонии

Напоминаем, после решения ЕС о переносе сроков начала переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании Зоран Заев выступил с инициативой досрочных парламентских выборов в своей стране. По предварительным данным, они пройдут в апреле 2020 года.

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ЕС, Зоран Заев, Северная Македония.
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