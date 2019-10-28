Очередное вторжение: МИД Эстонии вызвало посла РФ

Новости мира:Министерство иностранных дел Эстонии заявило о нарушении российским самолетом воздушного пространства страны.

МИД Эстонии вызвало для вручения ноты послу РФ из-за нарушения воздушного пространства самолетом, принадлежащим правительству России.

Об этом информирует ЕП, ссылаясь на ERR.

Отмечается, что 25 октября воздушное судно Ту-154 МВД России без предупреждения вошло в воздушное пространство Эстонии возле острова Вайндлоо.

28 октября генеральный штаб сил обороны страны заявил, что российское воздушное судно находилось в пространстве Эстонии меньше минуты.

У самолета был отключен транспондер, а план полета не был предоставлен. Также указывается, что борт не вступал в контакт с диспетчерскими службами.

В текущем году это уже третий случай вторжения в воздушное пространство самолетов Российской Федерации.