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В Эстонию прибыли 18 британских танков Challenger

В Эстонию прибыли 18 британских танков Challenger
04:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Всего в течение ближайших недель в Эстонию должны прибыть 200 единиц боевой техники и 800 британских военнослужащих.

В понедельник в Эстонию прибыла первая партия военной техники в рамках учений НАТО, в том числе 18 танков Challenger из Великобритании. Об этом сообщает ERR.

«Первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable прибыла в понедельник, 28 октября, в Эстонию, в военный городок в Тапа», - говорится в сообщении.

Военные учения Tractable в Эстонии будут проводиться впервые. Как отмечается, от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО они отличаются масштабами и сложностью операции.

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Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.

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Эстония, Танки, Challenger, Британские танки.
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