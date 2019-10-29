Евросоюз осудил новый смертный приговор в Беларуси

Новости мира:В Евросоюзе напомнили, что мораторий на смертную казнь в Беларуси мог бы стать позитивным первым шагом к ее отмене в этой стране.

Представитель Евросоюза Майя Косьянчич обнародовала заявление, в котором осуждается вынесение судом Беларуси смертного приговора. Соответствующее заявление обнародовала Европейская служба внешних действий.

«Региональный суд Бреста в Белоруссии вынес смертный приговор Виктору Сергилю. Европейский Союз выражает искренние соболезнования всем, кто пострадал от преступления. ЕС отрицает высшую меру наказания при любых обстоятельствах. Смертная казнь является бесчеловечным и неэффективным наказанием, которое не может быть фактором предотвращения преступлений», - говорится в заявлении представителя ЕС.

В Евросоюзе напомнили, что мораторий на смертную казнь в Беларуси мог бы стать позитивным первым шагом к ее отмене в этой стране.

Приняв такое решение, Беларусь могла бы присоединиться ко все большему числу стран, которые исключили применение смертной казни законодательно или де-факто, подчеркнули в ЕС. И напомнили, что за прошедшие 10 лет ни одной казни не было исполнено в 160 странах.

25 октября в Беларуси суд огласил приговор по делу об убийстве 8-месячной девочки. 48-летнего Виктора Сергиля и его 26-летнюю знакомую признали виновными в убийстве дочери последней. Мужчину приговорили к смертной казни, женщину - к 25 годам колонии. Это уже третий смертный приговор, вынесенный в Беларуси в этом году.