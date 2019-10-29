Досрочные выборы в Британии: Джонсон снова обратится к парламенту

Новости мира:Премьер Джонсон готовит новый законопроект по проведению досрочных выборов.

Борис Джонсон повторно попытается получить одобрение британского парламента для проведения досрочных выборов 12 декабря.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании собирается представить небольшой законопроект о досрочных выборах. Для его принятия требуется обычное большинство голосов, а не 2/3, как было раньше.

Для того, чтобы законопроект приняли, Джонсону все равно нужна поддержка либералов и Шотландской национальной партии.

В случае получения должного количества голосов законопроект рассмотрит Палата лордов.

Как сообщалось, вчера палата общин парламента Великобритании отвергла план премьер-министра Бориса Джонсона по проведению досрочных выборов 12 декабря.