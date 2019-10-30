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В Нидерландах изобрели способ очистки рек от пластика

В Нидерландах изобрели способ очистки рек от пластика
10:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Одно из экспериментальных устройств уже успешно работает в Малайзии.

25-летний Боян Слат из Нидерландов презентовал аппарат, предназначенный для очистки от пластика рек и других водоемов.

Об этом сообщает DutchNews.

“Нидерландский экопредприниматель Боян Слат представил в Роттердаме устройство, предназначенное для того, чтобы вылавливать пластик из рек”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Слат придумал уникальную систему очистки водоемов от мусора. Он провел четыре года со своей командой, и в конце концов разработал устройство, которое может собрать не менее 50 тонн пластика в день.

 После полного наполнения устройство (стоимость которого составляет 700 000 евро) направляет оператору соответствующий сигнал. Весь собранный мусор отправляется на переработку.

 Два подобных аппарата уже начали работу: один в Джакарте (Индонезия), другой - в Куала-Лумпуре (Малайзия).

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По словам Слата, он продолжает работу над технологией борьбы с загрязнением пластиком. Сейчас изобретатель испытывает усовершенствованную версию устройства для очистки Тихого океана между Гавайями и Калифорнией.

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Нидерланды, Малайзия, Пластик, Боян Слат.
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