В Нидерландах изобрели способ очистки рек от пластика

Новости мира:Одно из экспериментальных устройств уже успешно работает в Малайзии.

25-летний Боян Слат из Нидерландов презентовал аппарат, предназначенный для очистки от пластика рек и других водоемов.

Об этом сообщает DutchNews.

“Нидерландский экопредприниматель Боян Слат представил в Роттердаме устройство, предназначенное для того, чтобы вылавливать пластик из рек”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Слат придумал уникальную систему очистки водоемов от мусора. Он провел четыре года со своей командой, и в конце концов разработал устройство, которое может собрать не менее 50 тонн пластика в день.

Say hello to The Ocean Cleanup Interceptor. Our solution for preventing river pollution from entering the ocean. pic.twitter.com/PhWcaBwLPe

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 27 октября 2019 г.

После полного наполнения устройство (стоимость которого составляет 700 000 евро) направляет оператору соответствующий сигнал. Весь собранный мусор отправляется на переработку.

It’s been four long years, but we now have a method to stop plastic at the source. Big thanks to the team for making this dream a reality! https://t.co/KoxYwetSpI pic.twitter.com/oiD4YepHXX — Boyan Slat (@BoyanSlat) 26 октября 2019 г.

Два подобных аппарата уже начали работу: один в Джакарте (Индонезия), другой - в Куала-Лумпуре (Малайзия).

По словам Слата, он продолжает работу над технологией борьбы с загрязнением пластиком. Сейчас изобретатель испытывает усовершенствованную версию устройства для очистки Тихого океана между Гавайями и Калифорнией.