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"Вето - это очень сильное выражение": Орбан объяснил, почему заблокировал декларацию НАТО по Украине

"Вето - это очень сильное выражение": Орбан объяснил, почему заблокировал декларацию НАТО по Украине
21:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Орбан говорит, что совместная декларация НАТО по Украине приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО - Ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", - сказал Орбан.

Орбан на встрече с Путиным призвал "не смешивать" отношения Венгрии с Украиной и РФ

По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".

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"Венгерская сторона предлагает следующие: раз мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии", - отметил Орбан.

Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека.

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Украина, НАТО, Венгрия, Виктор Орбан.
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