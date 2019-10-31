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Могерини: Интеграция Западных Балкан остается стратегической целью ЕС

Могерини: Интеграция Западных Балкан остается стратегической целью ЕС
03:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Высокий представитель ЕС и лидеры Западных Балкан обменялись взглядами на отношения между ЕС и странами региона и на развитие региональной ситуации.

На деловом обеде в Брюсселе с лидерами стран Западных Балкан вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини заявила, что интеграция региона является стратегической целью ЕС. Об этом информирует Европейская служба внешних действий.

«Высокий представитель ЕС и лидеры Западных Балкан обменялись взглядами на отношения между ЕС и странами региона и на развитие региональной ситуации. Они выразили сожаление по поводу решения Европейского совета не открывать переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией и согласились с тем, что интеграция в ЕС Западных Балкан остается ключевым стратегическим заданием, которое отвечает общим интересам Евросоюза и всего региона», - говорится в сообщении.

Страны-партнеры Западных Балкан вновь подтвердили решимость в продвижении к европейской перспективе и осуществлению соответствующих реформ - ради поддержания добрососедских отношений и развития регионального сотрудничества.

17 октября Европейский совет не смог принять единогласное решение относительно начала переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией. Евросоюз вновь рассмотрит этот вопрос до саммита в Загребе, который должен состояться в мае 2020 года.

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Европарламент 24 октября принял резолюцию, которая признает ошибкой неспособность лидеров ЕС достичь консенсуса вокруг решения о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с упомянутыми странами и признала успешное выполнение ими необходимых для этого условий.

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ЕС, Брюссель, Федерика Могерини, Интеграция Западных Балкан.
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