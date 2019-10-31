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Советник Трампа покидает топ-советник по вопросам России

Советник Трампа покидает топ-советник по вопросам России
02:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Высокопоставленный советник президента США Тим Моррисон вскоре покинет свою должность.

Высокопоставленный советник президента США по вопросам России из состава Совета национальной безопасности Том Моррисон намерен покинуть свою должность. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации.

"Тим Моррисон, чиновник высокого ранга по вопросам России в Совете национальной безопасности президента Трампа, как ожидается, вскоре покинет свою должность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Моррисон работал советником по вопросам России в течение нескольких месяцев - в августе он сменил на этой должности Фиону Хилл.

Моррисон, известный как "ястреб" защиты Трампа, должен предстать на слушаниях перед комитетами Палаты представителей, которые проводят расследование относительно импичмента президента.

Ожидается, что на его место будет назначен Эндрю Пик, который сейчас служит заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана в Бюро ближневосточных дел.

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Как сообщалось, Моррисон фигурировал в расследовании по импичменту как чиновник, который всячески поддерживал необходимость проведения в Украине расследование против Байденов.

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США, Россия, Дональд Трамп, Топ-советник, Тим Моррисон.
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