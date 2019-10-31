Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Новости Украины:Владимир Зеленский и Ангела Меркель поговорили о Донбассе и газовом транзите.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщает Официальное интернет-представительство главы государства, лидеры двух стран обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате».

«Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны. Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре также шла речь о перспективах разведения вблизи Петровского – после окончания семи дней тишины.

Кроме того, стороны обсудили вопросы транзита российского газа по территории нашей страны, в частности в связи с трехсторонними консультациями Украина – ЕС – РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе.

«Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении», - подытоживается в сообщении.