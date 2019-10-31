Криклий и Тейлор обсудили в Мариуполе концессии и "речную" реформу

Новости Украины:Встреча Владислава Криклий и Уильяма Тейлор прошла 30 октября в Мариупольском торговом порту, сообщает Минифраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Встреча прошла 30 октября в Мариупольском торговом порту, сообщает Минифраструктуры.

Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в морской, речной, железнодорожной, авиационной и автодорожной отраслях, а также возможности для инвестиций в инфраструктурные проекты в Украине.

Криклий поблагодарил Тейлора за политическую, дипломатическую и военную поддержку Украины со стороны США и отметил, что отечественная экономика постепенно растет, несмотря на агрессию со стороны России.

«Для нас архиважна поддержка США и мирового сообщества. У нас амбициозные цели привлечь как можно больше инвесторов в транспортную отрасль Украины. С этой целью парламентом Украины уже проголосован закон о концессиях. Стартовали два пилотных концессионных проекта в морских портах Ольвия и Херсон, на очереди концессия морских портов Мариуполь, Бердянск, Одесса и паромного комплекса в порту Черноморск. Кроме портов, в наших планах также концессия дорог, вокзалов и региональных аэропортов. Так, при поддержке Всемирного банка мы работаем над проектами концессионных дорог M-06 Львов – Стрый, M-09 Львов – Тернополь, М-05 Киев – Белая Церковь, М-10 Львов – Краковец. В сотрудничестве с МФК мы готовим концессию аэропортов Херсона, Черновцов, Запорожья и карготерминала в аэропорту Белой Церкви. Также на очереди концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева, Чопа», - сообщил Криклий.

Министр отметил, что кроме концессионных проектов, Украина намерена увеличивать перевозки по рекам. По его словам, ожидается, что уже до конца этого года, Верховная Рада проголосует законопроект о внутреннем водном транспорте, который даст старт «речной» реформе.

Особое внимание во время встречи было уделено безопасности и свободе судоходства в Черном и Азовском морях. Криклий подчеркнул, что за годы российской агрессии и из-за ограничений, связанных с Керченским мостом, порты Азовского региона потеряли почти половину судозаходов и грузов. Кроме того, большим ударом для морских портов Мариуполя и Бердянска стали остановки со стороны ФСБ судов, следующих из/в портов Мариуполь и Бердянск, для так называемого «осмотра». Все эти факторы негативно повлияли на работу портов и экономику страны.

В свою очередь Тейлор отметил, что США заинтересованы в экономическом и политическом успехе Украины. Он также акцентировал внимание на положительных темпах восстановления украинских дорог, в частности, на быстром строительстве «дороги жизни» Мариуполь-Запорожье, 155 км которой сделали за 68 дней.

30 октября на Форуме единства в Мариуполе Криклий заявил, что Мининфраструктуры рассматривает возможность подготовки морских торговых портов в Мариуполе и Бердянске к передаче в концессию.