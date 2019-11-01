Скачать
Пятница, 01.11.2019
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Фура с 39 трупами: еще трое подозреваемых задержаны

Фура с 39 трупами: еще трое подозреваемых задержаны
18:21 Сегодня Телеграф

Новости мира:Во Вьетнаме и Ирландии задержали трех подозреваемых.

Правоохранители Вьетнама задержали двух человек в связи с гибелью 39 человек, которые были найдены в автоконтейнере в британском Эссексе.

Об этом сообщает Sky News.

"Два человека были задержаны во Вьетнаме в связи с гибелью 39 человек, которые были найдены в автоконтейнере в Эссексе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице Ирландии Дублине арестовали еще одного подозреваемого в гибели 39 человек.

Гибель мигрантов в грузовике: трех подозреваемых освободили под залог

"23-летний мужчина был арестован в связи со смертью 39 человек в прицепе грузового автомобиля в Эссексе. Эймон Гаррисон появился в суде в Дублине после того, как его задержали по европейскому ордеру на арест", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вьетнам, Великобритания, Ирландия, Британия, Грузовик, Грузовик смерти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
04 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала &quot;Ведьмак&quot;
Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала "Ведьмак"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь