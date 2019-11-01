Фура с 39 трупами: еще трое подозреваемых задержаны

Новости мира:Во Вьетнаме и Ирландии задержали трех подозреваемых.

Правоохранители Вьетнама задержали двух человек в связи с гибелью 39 человек, которые были найдены в автоконтейнере в британском Эссексе.

Об этом сообщает Sky News.

"Два человека были задержаны во Вьетнаме в связи с гибелью 39 человек, которые были найдены в автоконтейнере в Эссексе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице Ирландии Дублине арестовали еще одного подозреваемого в гибели 39 человек.

"23-летний мужчина был арестован в связи со смертью 39 человек в прицепе грузового автомобиля в Эссексе. Эймон Гаррисон появился в суде в Дублине после того, как его задержали по европейскому ордеру на арест", - говорится в сообщении.