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Пятница, 01.11.2019
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Конференция ООН по климату пройдет не в Чили

Конференция ООН по климату пройдет не в Чили
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:ООН приняла предложение Испании провести конференцию по климату в Мадриде вместо Чили.

Ежегодная конференция по проблемам изменения климата состоится в Мадриде, подтвердили в пятницу в ООН.

Власти Чили - эту встреча первоначально планировалась в столице страны Сантьяго - были вынуждены отказаться от ее проведения ввиду осложнения социальной ситуации в стране в последние недели.

Чилийский президент Себастьян Пиньера, выступая перед журналистами, сообщил, что власти Испании предложили провести намеченную на декабрь конференцию в Мадриде.

"Я поговорил с главой правительства Испании Педро Санчесом, и он выступил с замечательным предложением - провести конференцию по проблемам изменения климата в Мадриде в те же дни, в которые она была запланирована в Чили, то есть 2-13 декабря этого года. Мы донесли эту информацию до руководства ООН и конференции. Таким образом, будут достигнуты все предварительно поставленные цели", - сказал он.

Ранее на этой неделе власти Чили приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и конференции по проблемам изменения климата в декабре. По словам главы чилийского государства, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, которые усугубились в Чили в последние недели.

В Чили решили отказаться от проведения саммита АТЭС

Протесты в Чили начались ранее в этом месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице страны Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли не менее 19 человек.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

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Испания, ООН, Чили.
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