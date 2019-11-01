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Пятница, 01.11.2019
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Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах

Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В МИД Франции заявили, что слова Макрона выдернули из контекста.

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для предоставления разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинцев.

Об этом сообщается в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко относительно "определенных высказываний" президента Франции, опубликованном на сайте ведомства.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Э.Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Следовательно, слова Э.Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в комментарии.

Макрон говорит, что предпочитает иммигрантов из Гвинеи "украинским бандам"

Также отмечается, что стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное взаимопонимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Как сообщали некоторые СМИ, президент Франции Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, в котором, говоря о борьбе с нелегальной миграцией, использовал фразу "нелегальные украинские или болгарские банды".

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Мигранты, Франция, Эммануэль Макрон.
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