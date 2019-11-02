В Австрии запретили курение в заведениях общепита

Новости мира:В Австрии вступил в силу запрет на курение в барах и ресторанах.

С 1 ноября 2019 года по всей территории Австрии вступил в силу полный запрет на курение в заведениях общественного питания.

Запрет распространяется также на кальяны и электронные сигареты, а за нарушение будут платить как сами курильщики, так и заведения, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Законодательное решение о запрете курения было принято Национальным советом (нижней палатой парламента) Австрии в июле. Таким образом, австрийские депутаты решили усилить защиту некурящих, отреагировав на соответствующую народную инициативу о запрете курения в барах и ресторанах, под которой подписались более 880 тыс. человек (почти 14% населения страны).

Запрет не предусматривает переходного периода или каких-либо исключений: курить отныне запрещено и в кальян-барах, и в ночных клубах. Отныне посетители заведений общественного питания должны покидать помещение и курить на открытом месте.

За нарушение предусмотрены штрафы - как для самих курильщиков, так и для владельцев заведений, которые не обеспечили соблюдение запрета. При первом нарушении курильщик может заплатить до 100 евро, при повторном - штраф может достигать 1000 евро. Наказание для владельцев заведений будет больше: в первый раз можно заплатить до 2 тыс. евро, при многократном нарушении сумма возрастает до 10 тыс. евро. Кроме того, владельцы ночных развлекательных заведений могут столкнуться с другим видом штрафов: за нарушение общественного спокойствия в ночное время со стороны посетителей, которые, выходя на улицу покурить, будут вести себя шумно.

Пока жесткий контроль соблюдения запрета курения в заведениях питания планируется в Вене. Этим будут заниматься 14 из 80 сотрудников коммунальной службы рынка: до конца года планируется проверить около половины заведений.

Несколько кафе и баров в Австрии уже сообщили о своем закрытии из-за введенного тотального запрета на курение.

Владельцы ночных заведений пытались добиться в Конституционном суде исключения для себя относительно этого запрета, однако безуспешно - жалоба была отклонена две недели назад. Сейчас на рассмотрении в Конституционном суде еще остается жалоба от союза кальян-баров, которые требуют отменить в отношении себя запрет, поскольку в противном случае их бизнес не будет иметь экономической целесообразности.