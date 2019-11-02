Скачать
Суббота, 02.11.2019
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день

Выборы в Британии: Консерваторы не будут ни с кем объединятся

Выборы в Британии: Консерваторы не будут ни с кем объединятся
11:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Джонсон исключил пакт с кем-либо, поскольку не считает это разумным.

Лидер Консервативной партии Борис Джонсон отверг предложение главы партии "Brexit" Найджела Фараджа создать блок для участия в досрочных выборах под названием "Leave alliance" ("Альянс за выход").

Об этом Джонсон сказал в интервью "Sky News".

"Я исключаю пакт с кем-либо, так как не считаю, что делать это разумно. Мы гордимся нашими убеждениями, мы гордимся нашим консерватизмом "Единая нация", - сказал Джонсон.

Фарадж накануне заявил, что воздержится от выставления кандидата на каждое место в парламенте Великобритании, если премьер-министр откажется от сделки о выходе из ЕС и присоединится к нему в "пакте о ненападении".

Референдум о независимости: ШНП готовит обращение в парламент Британии

Но Джонсон настаивает, что он не собирается договариваться ни с одним лидером партии к выборам 12 декабря.

"Единственным вероятным следствием голосования за них (других партийных лидеров), а не нас как консерваторов, является то, что вы делаете более вероятным, что вы получите Джереми Корбина и лейбористов и хаотическое созвездия других партий", - сказал он.

В Британии на 12 декабря назначены досрочные парламентские выборы. Их назначили после того, как в парламенте не удалось утвердить соглашение о Brexit и страна снова не смогла выйти из ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Выборы, Борис Джонсон, Консерваторы, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
04 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
05 В Белом доме готовы к импичменту президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На донбасских КПВВ можно погреться
На донбасских КПВВ можно погреться
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь